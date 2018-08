Maailma kõige müstilisem saar hakkab turistide arvu piirama

Igal aastal külastab Lihavõttesaart ligi 100 000 inimest, et tulla vaatama salapäraseid moai kivist voolitud hiigelpäid. Paraku kaasnevad turistide sissevooluga ka negatiivsed tagajärjed nagu näiteks sadu aastaid säilinud kohaliku kultuuri mõjutamine, kirjutas Travel+Leisure.

«Välismaalased on juba saart üle võtmas,» sõnas saare vanem Pedro Edmunds. Et vältida nii saare-elanike kultuurilise identiteedi hajumist kui ka keskkonnale tekkinud kahjusid, otsustas saare omavalitsus piirata külastatavate turistide arvu ning ka ajaperioodi. Kui praegu võisid turistid Rapa Nuil olla kuni 90 päeva, siis nüüd vähendatakse see 30 peale. Kui palju aga turistide arvu piirama hakatakse ei ole hetkel veel selge.

«Tuhandeaastane kultuur on muutumas ja mitte paremuse poole,» selgitas Edmunds turismi kahjulikku mõju. Tema hinnangul on just «mandrilt pärit kombed», mis saarerahva ellu on tunginud ning seda negatiivselt mõjutama on hakanud.

Lisaks kultuuri muutustele toovad turistid saarele ka suurtes kogustes prügi. Kümme aastat tagasi tekkis saarel 1,4 tonni prügi aastas, kuid nüüd on see arv peaaegu kahekordistunud 2,5 tonnini.

Ka saarele kolimine muudetakse raskemaks. Hetkel elab Rapa Nuil 7750 inimest, keda on poole rohkem kui 20 aastat tagasi. Edmundsi sõnul on rahvast saarel suisa «3000 inimest liiga palju». Need, kes soovivad nüüd saarele kolida, peavad enne tõendama oma suhet või sugulussidet mõne Rapa Nui põliselanikuga.