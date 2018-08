Uuring: see iseloomuomadus on reisikaaslase juures kõige ihaldusväärsem

Curio Collection by Hilton poolt läbi viidud uuringu kohaselt vastas tervelt 64 protsenti, et ideaalne reisikaaslane peaks olema uudishimulik, kirjutas Travel+Leisure. 65 protsenti vastanutest pidas parimaks reisikaaslaseks oma abikaasat või partnerit ning 25 protsenti eelistas reisida üksinda.

Uuringus osalejad kirjeldasid ka seda, kuidas uudishimu motiveerib nende reise. Ligi 91 protsenti väitsid, et on ise uudishimulikud ning 60 protsenti vastas, et nad enda hinnangul on uudishimulikumad kui teised inimesed. 53 inimest vastas, et nad tahavad olla avatud üha uuematele kogemustele.