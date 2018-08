British Airways tõstis kuumuse tõttu 20 reisijat lennukist maha

Kuum õhk on teatavasti külmast õhust hõredam, mistõttu väheneb palavaga ka lennuki kandevõime. Lisaks kulub kuuma ilmaga ka rohkem kütust.

London City lennujaamas on lühem lennurada kui teistes Londoni lähistel olevates lennujaamades, mis tähendab seda, et lennukid peavad õhku tõusma järsema nurga all, kirjutas Travel+Leisure.