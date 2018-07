Lennusaatjat kubemesse löönud reisija läks vangi

Prokuröri süüdistuse kohaselt tundis lennusaatja «intensiivset valu» ning ütles Butcherile, et tema käitumine ei ole aktsepteeritav.

Kohtunik lisas, et ka lennukis olnud perekondadel oli ebamugav ning lapsed katsid kätega oma kõrvad, et naise ropendamist mitte kuulata.

Naise kaitsja Raquel Simpson ütles kohtus, et Butcher mõistis oma käitumise sobimatust juba lennukis, mistõttu soovis ka salongiperonali ja teiste reisijate ees vabandada. Samuti lisas ta, et Butcheril on olnud pika-ajaline alkoholiprobleem.