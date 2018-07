Hiinlased ehitasid maailma suurima inimtekkelise kose

Inimesed on ikka reisinud erakordseid ja erilisi paiku vaatama. Võib-olla just seda silmas pidades ehitas Hiina ehitusettevõte Guizhou Ludiya oma pilvelõhkuja otsa maailma suurima inimkätega ehitatud kose, kirjutas Bored Panda.

Kosk näeb tõepoolest erakordne välja, luues päikesepaistelise ilmaga pilvelõhkuja ette kauni vikerkaare. Kuna see nõuab aga nelja suure pumba tööd, et vesi 180 meetri kõrgusele pumbata, siis tegelikkuses pannakse kosk tööle vaid erilistel puhkudel, seistes enamuse ajast kuivana. Kohalikud teavad rääkida, et veejoa töös hoidmine nõuab nii palju elektrit, et selle energiakulu ulatub ligi 85 euroni tunnis.