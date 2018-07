Maailmaränduri päevik: kohtusin taas paariga, keda nägin 13 000 rattakilomeetrit tagasi

Samuti käisime Guyga linna peal kondamas. Käimas oli just festival, millele pilgu peale heitsime. Sattusime täpselt paraadi keskele ja pärast leidsime ka vanade autode näituse. Festivalil käidud, läksime kaubanduskeskusesse ja kuidagi juhtus nii, et lõpetasime kinos. Filmivalik polnud just suur, nii et otsustasime The Equalizer 2 kasuks. Polnud just kõige põnevam film, aga samas polnud nii ammu kinos käinud, et juba ainuüksi kinosaali jõudmine oli elamus omaette.