Tuntud Kreeka saarel jäävad eeslid ülekaaluliste turistide veost sandiks

Santorini saarel on muutunud probleemiks liiga rasked turistid, keda eeslid enam mööda linna ringi vedada ei jaksa, kirjutas Iltalehti.fi.

Santorini eeslisõit FOTO: Athanasios Gioumpasis / Caters News Agency/ Scanpix

Eeslid on küll harjunud rasket koormat kandma, kuid sellel on piirid. Nii on paraku mitmed Santorini eeslid liiga raskete turistide kandmise tõttu suisa sandistunud.

Liiga raske inimese kandmisest vigastatu eesel FOTO: / Caters News Agency/ Scanpix

Santorini eeslite eest võitleva organisatsiooni esindaja ütles väljaandele Mirror, et eeslid ei tohiks korraga kanda rohkem kui 20 protsenti oma kehamassist. Näiteks Catalani eeslid kaaluvad keskmiselt 400 kilogrammi, mis tähendab, et nad tohivad korraga kanda kuni 80 kilogrammi suurust koormat.

Lisaks suurenenud ülekaaluliste turistide arvule peavad eeslid silmitsi seisma ka palavusega, mis just turismi kõrghooajal saarel valdavaks on. Suvel on Santorilinil kohati tõeliselt kõrge õhutemperatuur, kuid sellest hoolimata sunnitakse eesleid mööda linnakese treppe ja künkaid turiste vedama. Üks loom teeb sedasi päevas kuni viis sõitu.

Santorini eeslid FOTO: Athanasios Gioumpasis / Caters News Agency

Teadlikkus eeslite kehvast olukorrast hakkab vaikselt tõusma, kuid sellegipoolest ei plaani kohalikud eeslisõitu keelustada, vaid on hakanud hoopis tugevamaid loomi aretama, kes raskemaid turiste kanda jaksaksid.

Santorini eeslisõit veidi tugevamate isenditega FOTO: Athanasios Gioumpasis / Caters News Agency/ Scanpix