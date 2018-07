Tillukesel Kõinastu saarel tuldi taas kokku

Et ilm oli vaat, et troopiline, sai sündmus seda meeldejäävam. Kohale tuli 87 inimest, heisati Kõinastu lipp ning lauldi saare hümni. Viimane on muide saare omaaegse kultuurilooja, Herbert Võrklaeva sõnadel versioon nii saarlaste kui muhulaste seas laiemalt tuntud rahvalaulust «See on väike Muhu» (sõnade autor Niina Klaas, viis Andres Klaas). Eestimaalaste jaoks on selle tuntuks laulnud Ivo Linna.