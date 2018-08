Top 10: kõige kummalisemat tõestisündinud lugu, mis lennukis juhtunud

Kõige veidramad olukorrad õhus on kokku kogunud msn.com.

Lennuki uks polnud suletud

Viimane asi, mida ükski reisija teada tahaks saada, on see, kui 40 minutit pärast õhkutõusu selgub, et lennuki uks polegi korralikult suletud. Just see juhtus 2016. aastal Filipiinidelt Lõuna-Koreasse suundunud Jin Airi lennul. Õnneks ei saanud keegi viga ning kõigile reisijatele maksti hüvitist.

Reisija avas hädaabi liugtee

Hädaabi liugtee avamine ei aita paraku reisijatel lennukist kiiremini väljuda. 2014. aastal proovis üks China Airwaysi reisijate hädaabi liugtee kaudu lennukist väljuda, kuid põhjustas sellega hoopis lennuki kahe tunnise hilinemise. Samuti sai ta ise kopsaka 11 200 eurose trahvi.

Linnuparv pardal

Lähis-Ida lennufirmadega lennates pole kuigi tavatu, et pardal on ka mõni tiivuline. Seda seetõttu, et mitmetes Araabiamaades on pistrik staatuse sümbol ning tähtsamad tegelased soovivad loomulikult koos oma linnuga reisile minna. Lisaks sellele, et pistrikud ei pea lennukiga lennates puuris olema, on neil ka oma passid. Kuigi enamasti on lennukites lindude arvule piirang ning pardale tohib tuua vaid kuni kuus sulelist, siis 2017. aasta veebruaris oli ühel Jeddah linna suunduval lennul suisa 20 pistrikku.

Ununenud pulmakleit

Plaanid välismaal abielluda? Ära siis kleiti lennukisse unusta. 2013. aastal viis Skyscanner läbi küsitluse salongipersonali hulgas. Üks lennusaatjatest vastas, et on leidnud lennukist reisijate pea kohal olevast kapist pulmakleidi.

Taevane laulatus paavsti poolt

Selle aasta jaanuaris oli paavst Francis lennukis teel Tšiilisse, kui ta jäi vestlema kahe kihlatud salongipersonali liikmega. Carlos Ciuffardi ja Paola Podest ütlesid paavstile, et suur maavärin hävitas kiriku, kus paar oli plaaninud abielluda. Selle peale haaras paavst härjal sarvist ning laulatas paari seal samas lennukis.

Hädamaandumine seente pärast

Tagasihoidlik purk seenesuppi põhjustas 2008. aastal Brüsselist Dublinisse olnud lennukis tõelise kaose. Nimelt hakkas supipurk reisijate pea kohal olevas kapis lekkima ning seenesupp nirises selle all istunud reisija peale. Kuna õnnetul kombel oli just sellel reisijal ülitugev seeneallergia, pidi lennuk hädamaandumise tegema.

Mesilased lennukil

2015. aastal otsustas tuhandetest mesilastest koosnev mesilaspere Dallase lennujaamas seisnud lennuki tiiva alla pesa hakata punuma. Mesilasema oli nimelt lennuki tiiva alla lennanud ning terve sülem loomulikult talle järgnenud. Mesilaste ohutuks eemaldamiseks kutsuti lennujaama kohalik mesinik ning lennuk hilines tund aega.

Kuulsuse häda ei anna häbeneda

Tuntud prantsuse näitleja Gerard Depardieu visati 2011. aastal lennukist välja, kuna teda süüdistati teiste reisijate silme all urineerimises. Nimelt polnud mees nõus tualettruumi minekuga ootama, kuni lennuk turvalise kõrguse saavutab ning suure häda tõttu urineeris näitleja teiste reisijate juuresolekul pudelisse.

Kõrbelõhn

2014. aastal levis American Airlinesi Bostonist Miamisse suunduval lennul kõrbelõhn. Lennuk pöördus kiirelt suitsulõhna tõttu tagasi. Hiljem selgus, et kõrbelõhna ei põhjustanud mitte mõni tehniline rike, vaid kõrbenud saiakuubikud.

Liiga vali laul