Kogenud piloot mõisteti purjus peaga lendamise eest vangi

Arntson tunnistas, et on juhtinud rohkem kui 80 reisijaga lennukit alkoholijoobes olles, kirjutas Travel+Leisure.

«Õnneks jäi ta lõpuks vahele ning risk reisijatele peatati,» ütles Hanna ja lisas, et Arntsoni näide peaks olema hoiatuseks kõigile lennunduses, et reisijate turvalisus on kõige olulisem.

Alaska Airlinesi esindaja Ann Johnsoni sõnul ei kommenteeri nad endiste töötajate poolt toime pandud tegude detaile. Sellegipoolest lisas ta, et turvalisus nende lennufirma olulisim prioriteet ning Alaska Airlinesi töötajatel on hea meel, et see endine piloot peab oma tegude eest vastutust kandma.