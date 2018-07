Igal aastal avaldab IESE Cities in Motion Index linnade arengu raporti, kus võrreldakse 165 linna 80 riigist, kirjutas Lonely Planet.

1. New York

Mida täpsemalt aga «tark linn» tähistab ja mis muudab linna «targaks»? Kui võiks arvata, et tark linn peab olema mõni maailma suurlinn, siis esikümnesse jõudnud Amsterdam ja Reykjavik tõestavad, et linna miljonitesse küündiv rahvaarv pole sugugi määrav.

Ühes neis kategooriates tugev olemine on hea, kuid ideaalis peaks targal linnal olema head tulemused kõigis neis kategooriates. Kõige tasakaalukamad on esikümne linnadest Amsterdam ja Seoul, mis tegid head tulemused enamikes kategooriates kuid sellegipoolest ei suutnud nad konkureerida esikolmiku ülivõimsate tulemustega vähemas arvus kategooriates. New York oli mäekõrguselt teistest üle majandusliku tugevusega, London inimkapitali meelitamisega ja Pariis rahvusvahelise mõjuga.