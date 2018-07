Taas hakkas levima eluohtlik puhkusekomme

Baleaaride saarestikus, mille suurimad saared on Mallorca, Menorca ja Cabrera, kukkus eelmisel nädalal rõdult alla kolm turisti, kirjutab Focus Online. Juba enne neid õnnetusi oli tänavu surma saanud kolm turisti.

Rõdult hüppamise (ing k balconing) traumasid uurinud arsti Juan José Segura sõnul näib, et taas korduvad aastad 2010–2015. Toona oli 10-15 balconing’u juhtu aastas. Tänavu on selle rumala triki tõttu hukkunud kolm inimest, kolm inimest on saanud raskeid traumasid, mõni neist jääb eluks ajaks halvatuks.

«See on tõeliselt traagiline, et noored inimesed, kel elu alles ees, ennast nii ohtu panevad,» tõdes arst. Tema uuringu kohaselt on enim hullumeelse triki ohvreid brittide, sakslaste ja hispaanlaste seas. Pea kõik neist on mehed. Ametlikku statistikat selle kohta ei koguta, seetõttu võib eeldada, et osa juhtumeid jääb teadmata.

Sageli on tegu kihlveoga, aga kuna ollakse kas alko- või narkojoobes, siis hinnatakse oma võimeid üle või ei suudeta kontrollida oma keha. Eelmisel nädalal hukkus balconing’u tõttu 14-aastane iirlane, Ibizalt ja Formenteralt teatati samuti kahest surmaga lõppenud õnnetusest. Kas tegu oli järjekordse balconing’u juhtumitega pole veel kindlaks tehtud, kuid politsei on hoiatanud nii arste kui ka hotelle, et ohtlik trikk on taas levimas. Hotellid jagavad külastajatele lendlehti ja loevad neile sõnu peale. Noori külastajaid paigutatakse pigem madalamatele korrustele.