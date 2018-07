Maailma kõige sagedamini valesti hääldatud sõna tuleb eestlasele üllatusena

Nimelt kipuvad inglise keelt rääkivad inimesed seda hääldama pigem kujul käriookii, kuigi õigem on siiski versioon, mida ka meie kodumaal kasutatakse. «Kara» peaks häälduma samamood kui sõnas «karate» (mida on õige hääldada kah-rah-tei, mitte ka-ra-te). «Oke» on aga lühem versioon jaapanikeelsest sõnast ōkesutora, mis tähendab orkestrit ning kõlab nagu okei.

Seega korrektne hääldus on kah-ra-okei. Ka üks Jaapanis reisimisele pühendatud veebisait on turiste manitsenud, et mitte keegi ei saa Jaapanis aru, kui sa küsid, kus on lähim «käriokii-baar», seega tasub korrektne hääldus endale selgeks teha.