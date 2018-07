Nordica haiguspuhangutest: loomulikult vastutame reisijate ees

Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo sõnul ei ole personali haigestumine tõesti nii-öelda force major, mille eest lennufirma kaitstud oleks. See tähendab, et nii mõnelgi reisijal tekkis lennu ärajäämisega õigus hüvitisele.

«Hüvitise maksmine sõltub sellest, kui operatiivselt inimesed edasi saadeti,» kirjeldab Uibo lennunduse reegleid. Ta lisas, et kui hilinemine sihtpunkti oli pärast lennu ärajäämist vähem kui kolm tundi, siis tegelikult reisijal kompensatsioonile õigus puudub, kuna hilinemine oli alla kolme tunni.

Aga kui reisija jõuab sihtpunkti hiljem, siis tekib tal õigus hüvitisele. Kuna mitte kõik reisijad ei lenda punktist punkti, peab ka Nordica igaühe hilinemist sihtpunkti eraldi hindama, mistõttu ei osanud Uibo hetkel öelda, mitmel reisijal täpselt hüvitise õigus haiguspuhangutega seoses tekkis.

Hoolitsuskohustuse teostab maapealne teenindus

Kui lend hilineb kaks tundi, tekib lennufirmal hoolitsuskohustus ning reisijatele peab pakkuma toitlustust. Uibo nentis, et tihti tekib hoolitsuskohustuse täitmisega probleeme, seset lennufirmad ise ei ole füüsiliselt sihtkohtades oma klientidega tegelemas .

«Seda funktsiooni peab täitma kohaliku lennujaama maapealne teenindus, kes on kohustatud meie klientide eest hoolitsema. Meil on sõlmitud nendega vastavad lepingud,» selgitas ta ning lisas, et nagu ka mujal tavaks, ei ole Nordica enda personal mitte üheski jaamas maa peal reisijatega tegelemas, kuna see teenus ostetakse maapealselt teeninduselt sisse.

«Teinekord juhtubki nii, et me saame alles pettunud reisijate kaudu teada , et välisjaamas ei tegeleta meie reisijatega moel milles me oleme oma partneriga kokku leppinud. Siis oleme siin Tallinnas tagajalgadel ja uurime, mis toimub ja miks midagi ette ei võeta. Aga loomulikult klient pettub ju alati lennufirmas,» lisas ta.

Uibo selgitas, et kuigi maapealne teenindus peaks hoolitsust vajavate reisijate poole ikka ise pöörduma, siis suuremates lennujaamades, kus korraga teenindatakse mitme lennufirma reisijaid võib juhtuda, et reisijani nii kiiresti ei jõuta. Sellisel juhul tuleks ise maapealse teeninduse poole pöörduda ja oma õigusi nõuda.

«Ma täitsa mõistan, et inimene arvab sellistel juhtudel automaatselt, et Nordica hoiab minu pealt kokku ja ei tunne huvi, aga see pole nii. Me alati kontrollime , et meie reisijatega tegeletakse» täpsustas ta.

Mis juhtub, kui lend jääb ära lennufirmast mitteolenevatel põhjustel?

Uibo selgitas, et kui lend jääb ära lennufirmast mitteolenevatel põhjustel siis:

A. soovi korral, saab reisija raha tagasi

B. Ta saadetakse sihtkohta järgmise otselennuga

C. aadetakse sihtkohta teisi teid pidi

«Samuti võib reisija öelda, et ma sooviksin lennata hoopis paari nädala pärast. Sel juhul teeme talle tasuta lennukuupäeva muudatuse, aga see eeldab muidugi seda, et soovitud lennul oleks vaba koht olemas,» sõnas ta.

Hilinemised ei ole enamasti lennufirmade süü