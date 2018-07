Eestlaste seas armastatud puhkusesaarele on tekkinud turistidevastased rühmitused

Mallorcas on moodustatud suisa kaks turistidevastast rühmitust, Ciutat ja Tot Inclòs, kes kuulutasid, et see suvi on turistide sissevoolu vastu «tegutsemise suvi». Õnneks grupeeringud otseselt turistide vastu ohtlikud ei ole ning püütakse pigem võidelda rohkemate turistide saarele lubamise vastu.