Võimas video: 11 miljonit tonni kaaluv jäämägi triivib väikese küla lähistel

170 elanikuga Innaarsuiti kaluriküla kõrvale on ujunud suur 11 miljoni tonnine jäämägi ning kuigi ohtu see enam ei kujuta, jääb kohalikel siiski üle vaid loota, et hiiglaslik jääkamakas vaikselt ise lahkub, kirjutas CNN.

«See on suurim, mis me iial siin näinud oleme,» sõnas külaelanik Susanne Eliassen. Taani meteoroloogia instituudi hinnangul on mäe veepealne osa ligi sada meetrit.

Kuigi jäämägi on hirmutavalt suur, on see Innaarsuiti kaldalt vaadates võimas vaatepilt ning kohalikud loodavad, et see toob piirkonnale ka tuntust. «See on hea. Turistide jaoks võib-olla,» sõnas kooliõpetaja Pia Kristensen ning lisas, et külastajad hakkavad ehk tulema Innaarsuiti jäämägesid ja loodust nautima.