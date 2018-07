Ettevaatust: need on maailma kõige ohtlikumad linnad

Kui alles hiljuti nautisid külastajad Los Cabose rikkumata randu, süvaveekalastamisvõimalusi ja viie tärni hotelle, siis vaid 12 kuuga on mõrvade arv Los Caboses tõusnud rohkem kui 500 protsenti – 365 mõrva, seega üks hukkunu päevas. 330 000 asukaga linnast on saanud maailma üks ohtlikemaid kohti.

Mehhikos asuv organisatsioon El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal andis välja oma 2017. aasta statistika, kus jälgiti 50 erinevat linna üle kogu maailma, kus on kõige kõrgem mõrvade arv 100 000 elaniku kohta. Raportis on vaid linnad väljaspool sõjapiirkondi ning linnad, kus elab rohkem kui 300 000 inimest.

Andmetest selgub, et Ladina-Ameerika on jätkuvalt kõige kriminaalsem ja ohtlikum regioon maailmas – kümned linnad on poliitilistes tõmbetuultes, probleemiks on ka gängivägivald, kehv politseijõud, suur vaesus ja sageli ka piiravad majandustingimused.