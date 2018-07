Maailmaränduri päevik: kohtasin teel nii teist eestlast kui Puhhi

Hommikul hakkasin vaikselt Terrace Bay poole sõitma. Sinna jõudes avastasin, et võin täitsa vabalt tasuta öö seal rannas veeta. See tundus nii ahvatlev mõte, et kuigi olin sõitnud sel päeval vaid 30 kilomeetrit, otsustasin tasuta Terrace Baysse ööseks jääda.

Terrace Bay rand päikseloojangu ajal FOTO: Risto Prii

Pole ammu rannas kämpinud ja laiskus võttis võimust. Niisiis täiustasin linnas oma söögi- ja joogivarusid ja suundusingi randa ära. Kella kaheks päeval oli telk ilusti püsti ja olin valmis ujuma minema. Vähemalt nii ma arvasin. Vesi oli nii külm, et sama kiirelt kui vette jooksin, ma ka sealt väljusin.

Mõned tunnid hiljem jõudsid randa veel ühed ratturid. Kaks neiut Londonist, kes sõitsid idast läände. See oli minu jaoks väga hea, sest sain informatsiooni eesseisva teekonna kohta. Vaatasime päikseloojangu ära ning oligi aeg magama minna. Öö möödus tuuliselt ja kuna vaiasid ilmselgelt liiva ei löö, siis lootsin, et tuul mind telgiga merele ei puhu. Hommikul olin siiski samas kohas, vähemalt tundus nii läbi tiheda udu. Pakkisin oma kastmest märja telgi kokku, ütlesin neiudele head aega ja sõidus ma jälle olingi.

Tahtsin sõita 170 kilomeetrit White Riverisse ja sellega Guy ja Denise kinni püüda. Arvestades, et just see osa sattus olema kõige mägisem peale British Columbiat, ei oleks saanud ilmselt halvemat päeva selleks valida. Siiski ei tahtnud ma alla anda ja natuke enne kaheksat õhtul jõudsin ikka kohale.

Ilusad vaated järvele ja mägine tee FOTO: Risto Prii

Mu endiste tiimikaaslaste näod olid päris üllatunud, kui ratta nende kõrvale parkisin. Ilmselt ei osanud nad mind nii hilja enam oodata. White Riveris võis peale kaheksat õhtul informatsiooni keskuse juures tasuta kämpida. Rääkisime natuke juttu ja kui kell kukkus, panime telgid püsti.

See väike külake, kus elab ligi tuhat inimest, on legendi kohaselt Karupoeg Puhhi kodukohaks. Siit ta sõduri poolt orvuna «lapsendati», pärast mida ta lõpuks Londoni loomaaeda sattus. Kuidagi sedamoodi see lugu kulges. Küla oli Winnie kujusi täis ja igal aastal peetakse maha ka tema nimeline festival.

Karupoeg Puhhi kodulinn White River FOTO: Risto Prii

Kohalik kuulsus nähtud ja mõned tunnid magatud, oli aeg startida järgmise linna poole. Wawasse oli kuskil 90 kilomeetrit, niiet tundus tulevat veidi kergem päev kui eelmine. Nagu ikka, startisin viimasena.

Kuna bensukas oli täpselt kämpingu kõrval, sain ennast kohvist kenasti täis laadida, mille tagajärjel ka pedaalid alati kiiremini käima hakkavad. Wawasae jõudes oli mul valida, kas sõidan natuke edasi ja ööbin koos Guy ja Denisega kämpingus, või ootan kaheksani õhtul ja saan tasuta infokeskuse juures telkida.