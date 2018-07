Türgi hotellijuht: ei ole olemas turiste, on külalised meie kodus

Turism kui sektor teenib meile ligi 30 miljardit dollarit aastas. Meie väliskaubanduse defitsiiti mõjutab turism pea 40 protsendi ulatuses, mõjutades samas omakorda vahetult 56-t muud ettevõtlusharu. Ühtekokku saab turismisektoris tööd 12,9 protsenti Türgi elanikkonnast. Kõik need numbrid kõnelevad selgelt sellest, et turism on Türgis suurim ja mõjusaim majandusharu.

Te rääkisite, et türgi lapsi kasvatatakse selles vaimus, et külalised on alati isiklikud ja olulised, ja seda isegi siis, kui neid kutsutakse turistideks. Ehk räägite veidi lähemalt?

Nagu mainitud numbridki kinnitasid, on turism Türgile tõepoolest suure kaaluga. Nii on kõik selle sektoriga kokkupuutuvad inimesed kasvanud tõepoolest juba lapsest peale sellise suhtumisega, et ei ole olemas turiste, on külalised. Ja külalisi tuleb kohelda lugupidamisega. Igaüks, kes tuleb meile külla meie koju, on tähtis. Ja see on midagi, mille poolest meid tuntakse.

Mille poolest eristub Teie hinnangul Türgi teistest Vahemeremaadest, näiteks nagu Egiptus või Küpros? Mis on see teie «ekstra», mis teeb Türgist Türgi?

Ma ei saa ega tohi teha meie konkurentide osas otsevõrdlust. Kuid ma võin kindlalt väita, et me oleme töökas rahvas, ja me ei ole iial tundnud piinlikkust kedagi teenindades. Me tõepoolest tunnetame kõiki külalisi justkui meile küllatulnud sugulasi, kes on tulnud meile koju külla.

Ka on meie hinnad kaunikesti mõistlikud. Meie hotellide tase on kõrge ning meie all inclusive kontseptsioon hõlmab väga paljut. Meie toidu kvaliteet on väga kõrge ning nagu teada, on teine oluline suur sektor Türgis põllumajandus. Nii on kõik meie juur- ja puuviljad väga värsked ja kõrge kvaliteediga.

Kuidas sai alguse Teie enda karjäär turismimaailmas, mis on Teie hariduslik taust?

Tunnistan, et turismindus ei ole sugugi minu õpitud eriala. Õppisin hoopis siinses tehnikaülikoolis arhitektuuri ja linna planeerimist. Tegemist on kõrgkooliga, mida on hinnatud Türgi parimaks. Ka on see ülikool hinnatud 500 parima hulka maailmas.

Kui lõpetasin ülikooli, avasid minu vanemad arhitektuuribüroo, kuhu kaasasid mindki. Millagi 1980-ndate teises pooles tulin ma mõttele teha giidina ekskursioone Türgit külastanud inimestele. Avastasin, et see meeldis mulle väga ja pani mind end hästi tundma.

Õppisin neilt palju – kultuuri, mentaliteedi ning kõige kohta. Tunne, mis mind toona valdas, inspireeris mind oma äriga alustama. Mu esimene töökoht oli Pullmann Hotels nimelises hotelliketis, olin ametis kassiirina ja liikusin siis edasi vastuvõttu. Kulus 15 aastat, kuni mulle sai selgeks, mida endast kujutab hotelli pidamine ja juhiroll.