Noor rootslasest lennureisija päästis pagulase kindlast surmast

Elin Erssoni nimeline reisija plaanis lennata Göteborgist Istanbuli, kuid sai teada, et temaga koos pardal on Rootsi võimude poolt välja saadetav afganistanlane, kirjutas Hollandi väljaanne joop.bnnvara.

Mõned teised reisijad proovivad naist takistada ning temalt telefoni ära võtta. Lennusaatja annab aga telefoni naisele tagasi. Üks kaasreisija ütles Erssonile, et ta hirmutab oma käitumisega lapsi, kuid naine vastas vapralt, et inimelu on sellest olulisem. Samuti palutakse tal korduvalt filmimine lõpetada, kuid Ersson teab väga hästi, et telefoniga otseülekandes filmimine on ainus viis oma sõna lennukist välja saada.