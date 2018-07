EAS: Eesti vajab puhkajatest rohkem konverentsituriste

«Konverentside külastajad tulevad sageli Eestisse tagasi ning mitte üksi, vaid pere ja sõpradega. Samuti on konverentsituristid oma eriala tipud, kes levitavad sõna kogu võrgustikus ning võivad siia hõlpsasti tuua järgmise konverentsi, motivatsioonireisi või muu äriürituse, millest tõuseb Eestile tulu,» selgitas Vürmer konverentsiturismi positiivset mõju.

Paaripäevase erialakonverentsi delegaat kulutab Eestis enamasti ligikaudu tuhat eurot, mis on oluliselt rohkem kui puhkuseturistid. Praegu moodustab konverentsiturism neljandiku Eesti turismi kogutulust, mis on viimastel aastatel järjepidevalt kasvanud ja ulatub juba üle 1,8 miljardi euro.

«See võimaldab Eesti ettevõtjatel jõuda tulusate tehinguteni ja heade äripartneriteni, kelleni üksi jõuda oleks väga raske või koguni võimatu,» nentis Vürmer. Ta lisas, et EAS toetab igal aastal ka rahaliselt rahvusvaheliste konverentside korraldamist.

«Pärast Eesti eesistumist Euroopa Liidu Nõukogus on konverentside korraldamine Eestis aga niivõrd hoogustunud, et tänavune eelarve on lõppemas. EAS avab rahvusvaheliste konverentside toetamise meetme uuesti 2019. aasta alguses,» märkis Vürmer.