Lugeja küsib: miks laevad õhtuti sadamas pikalt signaali lasevad?

«Mis laevad need õhtuti sadamas pikalt kolm korda signaali lasevad? Kuna pole seda varem märganud, siis tahaksin teada, kas need on ehk suvised kruiisilaevad?,» pöördus Postimehe reisiportaali poole lugeja, keda huvitas ka, miks laevad just kolm korda signaali lasevad.