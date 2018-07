Ryanair ähvardab streikivaid piloote töökaotusega

Nii streigid kui ka kuumalaine Põhja-Euroopa riikides on põhjuseks, miks on Ryanairi piletid hetkel soodsamad kui tavapäraselt.

Ta lisas, et kui need ebavajalikud streigid jätkavad klientide kindlustunde kahjustamist ning hindade mõjutamist, siis peab ettevõte üle vaatama oma talvegraafiku. See võib tähendada nendes baasides, mis streikimistest mõjutatud on, nii lennukite vähendamist kui ka töökaotusi.