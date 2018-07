Video: Lõuna-Euroopas on sild, mis kutsub surmapõlgavaid hüppeid tegema

Stari Most kõrgub ülijaheda veega Neretva jõe kohal 23 meetri kõrgusel veest, vahendas Travel+Leisure.

Neretva ise on üks külmema veega jõgesid terves maailmas, isegi suvel on selle temperatuuriks vaid seitse kraadi.

Suure kõrguse ning ülikülma vee tõttu soovitatakse hüppeid teha vaid kogenud vettehüppajatel, kuid linnas on ka treenerid, kes kollanokki turvaliselt hüppama saavad õpetada.

1993. aastal hävines sild sõjas ning selle asenduseks ehitati ajutine rippsild. Selleks, et maaliliselt kaunist silda täielikult taastada, pani oma õla alla UNESCO. Pärast silla valmimist märgiti Stari Most ka UNESCO maailmapärandi nimistusse. Taasehitatud sild avati uuesti 2004. aasta juulis.

Reisiblogija Bradley Williams soovitab hüpata soovijatel minna enne vettehüppamise treeningutele, mida pakutakse seal samas silla juures. Pärast treeningute läbimist viiakse sind kümne meetri kõrgusele sillale katsehüppeid tegema, kus tehnika parandamiseks ja pärishüppel vigastuste vältimiseks tuleb teha treeneri valvsa silma all kaks kuni viis hüpet. Kui see kõik on edukalt läbitud, lubatakse alles soovija Stari Mosti peale hüppama.