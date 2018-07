Eestlaste seas populaarsete lennufirmade lisatasud on tihti kallimad kui lend ise

Reisiotsingute portaal momondo.ee viis hiljuti läbi uuringu, milles selgus, et lennufirmade lisatasud võivad minna maksma kuni 23 korda rohkem lennupileti enda hinnast.

Kulukas viga

Ryanair on odavlennufirma, mis pakub küll madalaid piletihindu, kuid selle arvelt maksavad lisateenused tihti üüratuid summasid. Kui hetkel pakub Ryanair lende hinnaga alates seitse eurot, siis samal lennul maksab nime vahetamine või muutmine lennujaamas 160 eurot ühel suunal, mis on 23 korda suurem lennupileti algsest hinnast.

Samuti pakub easyJet hetkel soodushinnaga lennupileteid alates 30 eurost. Kuid kui reisijal on vaja vahetada nime lennupiletil, maksab see kõrghooajal – kui lend väljub vähem kui 60 päeva jooksul – 59 eurot. Seevastu võimaldatakse reisijatel muuta üksikuid tähti nimes tasuta.

Sarnane on olukord AirBalticuga, kus nime vahetamise tasu ühel suunal on 50 eurot - ent lubatud on tasuta parandada mõnetähelisi kirjavigu nimes. Sama kehtib ka meie enda Nordica puhul, kes samuti ei nõua tasu kahe tähe muutmisel, kuid lisab 60 eurot tasu nime vahetamise eest.

Paljud firmad pakuvad aga piletiostul võimalust hiljem muudatusi teha, kuid selle eest tuleb lisaks maksta. Näiteks AirBalticul on hetkel allahindlus, pakutakse võimalust muuta piletit hiljem – 17.99 euro eest.

FOTO: Momondo.ee

Beebi pardal

Lapsevanema süles väikelapse pardale võtmine võib samuti maksta neli korda rohkem kui täiskasvanu lennupilet, hoolimata asjaolust, et nad ei hõiva isegi mitte istekohta. Ryanair nõuab kindlaksmääratud tasu 25 eurot, mis on mõne lennu puhul neli korda kõrgem kui täiskasvanu pileti hind. Sama palju küsib süles istuva väikelapse eest tasu ka easyJet.

Seevastu AirBaltic ja Nordica nõuavad mõistlikkumat tasu, kümme protsenti täiskasvanu pileti hinnast. Kodumaise lennufirmaga kaasneb veelgi hüvesid- lapsed saavad alates teisest eluaastast allahindlust kuni 33% piletihinnast ning neil on ka spetsiaalne noorte soodustus 12-kuni 25-aastastele (kaasa arvatud) reisijatele. Samuti pakub Nordica lapsesaatmise teenust 40 euro eest iga lend, juhul kui on soov laps saata teises riigis elavatele sugulastele külla.

Väärtuslik pagas

Eestlased tõenäoliselt juba arvestavad, et odavlennufirmade puhul peab pagasi äraandmise eest lisaks maksma. Sellegipoolest võib tulla üllatuseks, et mõnel juhul võib see maksta rohkem kui lennupilet ise.

Ryanair küsib äraantava pagasi eest 40 eurot (kui teenus ostetakse lennujaamas – internetis on hind 25 eurot), mis on odavaima lennupileti viiekordne tasu. Reisijatele spordivarustusega on hind 40 eurot üks pagas ühel suunal.

Sarnaselt, kui osta teenust viimasel minutil ning mitte ette broneerida, küsib easyJet 53€ pagasi äraandmise eest. AirBalticuga lennates ulatub pagasi hind 19.99 eurost kuni 50 euroni. Nordica see-eest äraantava pagasi eest tasu ei küsigi.

Istekoha valimise tasu

Paljud lennufirmad lubavad pileti broneerimisel kohti valida, kas istuda kellegagi koos või valida endale meelepärane koht. Mõne lennufirma puhul tuleb selle eest maksta aga kõrget hinda. Reisijatele, kes soovivad easyJeti lennul valida ükskõik millist kohta, võib see maksta 34 eurot, samuti küsib lennufirma «grupi broneerimistasu» ehk kümme eurot iga grupiliikme eest, kellega soovitakse koos istuda. Ryanairiga lennates maksab istekoha valimine 15 eurot.

Aja vahetamine maksab

Lennu broneerimisel tuleb ikka ette, et eksitakse lennuaja või -päevaga. Sellise vea parandamise kulud võivad olla aga kõrged. Reisijatele, kes teevad vea lennu ajas või lihtsalt on vaja seda vahetada, on easyJetil selle maksumuseks 59 eurot (kõrghooajal ning kui lend väljub vähem kui 60 päeva jooksul). Jällegi on Ryanair siinkohal kõige kallim, nõudes mõne liini puhul kuni 95 eurot lennuaja muutmise eest.

Kindlasti on paljud kogenud paanikat, kui lennujaamas juhuslikult pardakaart peaks kaotsi minema. Ryanair küsib uue pardakaardi printimise eest 20 eurot. Küll aga kui jääd oma lennust maha, on Ryanairil lennult mahajäämise tasu sada eurot, mis on saadaval vähem kui 40 minutit enne ja 1 tund pärast lennu väljumise aega. Samuti on see saadaval klientidele, kes saabuvad piletikassasse ühe tunni jooksul nende lennu väljumisest ning soovivad järgmisele lennule minna.