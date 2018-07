Makedoonia – see võib olla sinu järgmine reisisihtkoht

Makedoonia on valdavalt mägine maa, kõrgeimaks tipuks on läänepiiril asuv Korab (2764 m). Ent, kas tead, kus asub maailma üks sügavaim veealune koobas? Samuti Makedoonias! Matka kanjonis asuv Vrelo koobas pakub huvi paljudele seiklejatele ja teadlastele, kuna tänaseni pole seda lõpuni uuritud. Ligi 5,000 hektaril laiuv Matka kanjon, on imetlusväärne looduskaitseala, millele pääseb ligi vaid paadi või kajakiga. Selle sisemuses laiub metsik loodus oma mitmekesisuses.

FOTO: Agency for Promotion and Support of Tourism of the Republic of Macedonia

Kuna umbes pool riigist on mägine ja kaetud kitsaste ning käänuliste radadega, saab väljaspool suusahooaega harrastada mägirattaga sõitmist. Paljudele on see jätnud sügava mulje.

Sügava mulje jätab see unikaalne osa Euroopast ka oma traditsioonilise Balkani kultuuri ning unustamatu külalislahkusega. See on kultuurihäll, kus sündisid näiteks esimesed õpetajad. Pühakud Kyrillos ja Methodios leiutasid Slaavi tähestiku glagoolitsa, mis hiljem kasvas kirillitsaks. Kultuurihälli iseloomustab seegi, et traditsioonilisel köögil on mõjutusi Vahemere-ääsest piirkonnast Lähis-Ida piirkonnani. Siin on võimalik kohata huvitavat fenomeni: mida rohkem sööd, seda suurem on su isu!