Riiast saab peagi Hiina otselennuga

Kols selgitas, et juba on selgunud lendude toimumise kindel sihtkoht, milleks on Hainani piirkond Hiina lõunaosas, kirjutas Lsm.lv. Tema sõnul on tegemist olulise piirkonnaga just ravimitööstuses, kuid seda peetakse ka «Hiina majanduslikuks vabasadamaks».