Kodumaine reisikiri aastast 1913: Kuressaare peened suvitajad on tõeliselt hädas... linnas jalutavate lehmadega!

Sõrve reisi kirjeldust alustas doktori Abruka vallamajast, mis seisis otse lahtise mere ääres, teisel pool maanteed suur Salme küla hulga pisikeste tuulikutega. See küla oli tol ajal kõige tähtsam kalapüügikoht Sõrves. Mõne aasta eest oli üks kohalik ettevõtja asutanud kalastuseäri ja asunud võistlema lätlastega, kes varemalt lahel võimutsenud olid. «Siinsed sprotid ja kilud on ka tõesti üsna peenikese maitsega juba,» kiitis Talvik.

«Päris häda vaadata, et eluaegsed kala- ja meremehed ujuda ei oska, ei ka üleüldse suplemaski ei käi. Vintri külas on kõik kalamehed ja teenivad hästi. Aga viina pääle on mehed maiad! Viimastel aastakümnetel on hakatud ikka rohkemal arvul siit lapsi Kuramaale karjasteks saatma – rannaliivlaste juurde. Eluvõitlus on sedavõrd intensiivne, et isegi lapsed kaasa peavad lööma.»