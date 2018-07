Kodumaine reisikiri aastast 1913: minna tuleb kindlasti Vilsandile, kus ootab noor ja agar majakavaht!

Ühel oma 1913. aasta reisil asus Siegfried Talvik Saaremaa poole teele Riiast aurulaeval Imperaator Nikolai. Ta on kirjeldanud oma meeldivat merereisi: «Punkt kell 3 p.l. võttis laev Riia sadamasilla ääres ankru üles ja asus teele. Alla mööda tasast Väina jõge läbi halli udu. Varsti on kadunud Riia tornid ja ees lööb tuhmilt vastu helkima Bolderaa paagi vilktuli õieti päise päeva ajal. Lätlane-loots lahkub hääd reisi soovides, meie aga libiseme jõesuust välja merele. Uduviled pannakse hüüdma. Kamandusillal on kõrgendatud valvusekord. Öö ja udutont hakkab peale suruma, laeval süüdatakse tuled. Kapteniks on noor agar eesti meremees, niisamuti on kõik laevamehed eestlased, enamasti Saaremaalt pärit /…/. Laeva einelaud on lätlaste käes. All, elegantses pruunis laevasalongis on soe ja valge ja kodune ja grammofon võristab oma lustilisi viisisid.» Käinud pärast õhtusööki veel üleval tekil, uinus doktor lainete tasase sulina saatel. Hommikul leidis ta laeva seismas ankrus Kuressaare lähedal tiheda udu käes. Alles lõuna paiku söandas alus ettevaatlikult edasi nihkuda vahetpidamata sügavust loodides.