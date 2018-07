Kuidas tagada, et lennureis perega ei muutuks õudusunenäoks?

«Hästi planeeritud reisil on kergem keeruliste hetkede, jonnitujude ja lennuhäiretega toime tulla,» selgitab Stonkus. «Eelkõige soovitame end kurssi viia lennufirmas lapsega reisimisele kehtestatud reeglitega ning vaadata üle lennureisija õigused, mida on hea teada just reisitõrke korral. Euroopa Liidu seadus kaitseb iga pereliiget, kellel on lennukis istekoht.»