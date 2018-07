Top 10 maailma kõige õudust tekitavamat vaatamisväärsust

Pariisi katakombid, Prantsusmaa

FOTO: PATRICK KOVARIK / AFP/ Scanpix

Kurikuulsad Pariisi katakombid on ääritstatud pealuude ja muude inimkontidega, mis pärinevad rohkem kui kuuelt miljonilt inimeselt. Katakombid ehitati 18. sajandi lõpul, et toime tulla linna kalmistute “ülerahvastatusega”. Siit leiab eri ruumid, kuhu on kokku kogutud kondid ja kehaosad tüübi kaupa ning kahtlemata on tegemist ühe kõheda elamusega.

Nukkude saar, Mehhiko

Mehhiko pealinna lähistel kaunitel Xochimico saartel on üle mõistuse kõhe Isla de las Muñecas ehk nukkude saar. Siin on vanad nukud, millest paljudel on osa jäsemeid puudu või silmakoopad tühjad ning nad kõik ripuvad puude ja hoonete küljes justkui õudusfilmi stseenis. Legendi kohaselt uppus saare lähedal väike tüdruk, kelle lapsehoidja riputas tüdruku nuku üles mälestuseks. Aastatega on inimesed aga nukke järjest lisanud. Kohalike sõnul möllab nukkudes aga tüdruku vaim ning nad olevat isegi kuulnud neid üksteisele sosistamas.

Dracula loss, Rumeenia

Dracula loss FOTO: Brian Gibbs / Topfoto/ Scanpix

Juba pelgalt Transilvaania nimetus tekitab vaimusilmas kujutluse vereimejatest musta keepi kandvatest vampiiridest. Võta ette üks tõeline gootilik õuduspalverännak Brani lossi- hiiglaslikku keskaegsesse lossi, mis usutavasti oli Dracula inspiratsiooniks. Ära vaid unusta küüslauku kaasa võtmast.

Suitsiidimets Aokigahara, Jaapan

Aokigahara FOTO: Atshushi Tsukada / AP/ Scanpix

Jaapanis Fuji mäe lähistel on Aokigahara mets, mis on üks maailma kõige populaarsematest kohtadest enesetapu tegemiseks. Metsa peetakse Jaapani mütoloogias ka surnute koduks. Jaapani suitsiidiprobleem on kasvanud sedavõrd suureks, et Aokigahara metsa sisenemisel on väljas sildid, mis soovitavad inimestel abi otsida ning metsavahid teevad piirkonnas regulaarseid surnukehade otsinguid.

Madude saar, Brasiilia

A post shared by L (@lilitu_kali) on Feb 9, 2016 at 10:34am PST

Need, kes kardavad roomajaid, peaksid sellest kivisest saarest kaugele eemale hoidma. Siin elab nimelt ligi 2000-4000 kuld-odapea madu, kes on surmavalt mürgine, kuid kaitse all olev maoliik. Ilha da Queimada Grande saar on tegelikult ka hirmuotsijate jaoks suletud, esiteks külastajate endi turvalisuse huvides ja teiseks maoliigi säilitamiseks.

Surmatee, Boliivia

FOTO: DAVID MERCADO / REUTERS/ Scanpix

Jalgrattasõit maalilisel mägisel maastikul kõlab kaunis meeldivalt, kuid mitte Camino de los Yungases. Sellel kuulsal kitsarajalisel mägiteel ei ole ühtegi piiret ega muud turvaäärist ning 90-ndatel hukkus siin keskmiselt 200-300 inimest aastas. Just seetõttu hakati teerada kutsuma Surmateeks.

Trans-Allegheny vaimuhaigla, Lääne-Virginia, USA

A post shared by Eric Bonzar (@imperial_imagery) on Apr 20, 2018 at 8:56pm PDT

Lääne-Virginias asuv vaimuhaigla oli töös 1864 kuni 1994, kuid selle kõrgaeg (kui nii saab öelda) oli 1950-ndad, kui korraga oli haiglasse topitud 2400 patsienti vaid 250 inimesele mõeldud ruumides. Täna tehakse endisesse vaimuhaiglasse paranormaalseid ekskursioone, kus võib kuuldavasti endiselt kunagisi vaimuhaigeid kohata, kaasa arvatud väikest tüdrukut nimega Lily.

Highgate surnuaed, London, Suurbritannia

FOTO: Caro / Schnitzler / Scanpix

Ühes Londoni kuulsaimas surnuaias on ligi 170 000 kadunukest, samuti on see viimseks puhkepaigaks Karl Marxile, Lucien Freudile, Christina Rossettile ja paljudele teistele. Juba 1960-ndatest alates on inimesed järjepidevalt näinud surnuaias kummituslikku kuju, keda on hakatud kutsuma Highgate vampiiriks.

Hea lootuse loss, Lõuna-Aafrika Vabariik

A post shared by Jarat Tours (@jarattours) on Jun 29, 2018 at 7:40pm PDT

Aafrika vanim säilinud ehitis (17. sajandil ehitatud) oli aastaid kasutusel vanglana, kus vange piinati kõikvõimalikel viisidel. Räägitakse, et isegi täna kuulevad lossivalvurid endiste vangide verdtarretavaid karjeid.

Poveglia saar, Itaalia

Poveglia FOTO: Mike Deere / Caters News Agency/Scanpix