Uskumatu video: ameeriklased ei oska kaardilt oma koduriikigi leida

Tuntud koomik Jimmy Kimmel on alati osanud inimesi naerutada, kuid üks tema viimaseid saateid tekitab lisaks naerule ka parajat muret ameeriklaste tuleviku pärast. Inspireerituna president Trumpi reisist Euroopasse saatis Kimmel on võttemeeskonna Los Angelese tänavatele, et näha, kui palju tunnevad ameeriklased geograafiat.

Kimmel selgitas saates, et vastutus teistelt maadelt pärit inimesi mõista ei lasu vaid presidendil, vaid meil kõigil. Ometi jääb mulje, et paljud ameeriklased seda vastutustunnet ei oma.

Loomulikult ei esinda mõni intervjuu tänaval kõigi ameeriklaste teadmisi ning tõenäoliselt on mitmed adekvaatselt vastanud inimeste vastused ka videolt välja lõigatud. Sellegipoolest on eestlaste jaoks ehk üllatav, et leidub inimesi, kes on suisa koolis käinud, kuid ei suuda kaardilt isegi oma koduriiki üles leida.