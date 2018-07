Jaapani linnake pakub ninja'de leidmise eest kopsakat tasu

Linnakeses toimub igal aastal ninja–festival, mida väisab ligi 30 000 turisti, kuid Iga linnapea Sakae Okamoto arvates ei ole see turistide arv siiski piisav, kirjutas Matadornetwork.

ÜRO Turismiorganisatsiooni (UNWTO) andmetel on viimastel aastatel hakanud Jaapani külastama üha rohkem turiste. Möödunud aastal külastas riiki näiteks 29 miljonit turisti, mis on 20 protsenti rohkem kui aasta varem. Sellegipoolest näevad väiksemad piirkonnad kurja vaeva, et turiste ka enda juurde tuua.