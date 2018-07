Instagrami fotot jahtinud turist sai hai käest hammustada

Ammhaidega ujumine on Bahama saartel populaarne turismiatraktsioon, mis peaks olema üsna ohutu, kui vaid tähelepanelik olla, kirjutas This Insider.

Nooruke Miami ülikooli tudeng Zarutskie aga hoiatussilte ei lugenud ning sai oma ettevaatamatuse tõttu fotot jahtides hammustada.

Zarutskie külastas oma noormehe ja perekonnaga Exuma saart, kui nad nägid Staniel Cay rannas lõunatades vees haikarja. Naise sõnul olid haidega koos ujumas mitmed teisedki inimesed, mistõttu otsustas ka tema ühineda.

«Ma teadsin, et need on tavaliselt väga ohutud haid ning olin näinud Instagramist, et paljud inimesed lähevad nendega ujuma,» ütles Zarutskie. Esimesed kolm minutit vees möödusid tema sõnul väga rahulikult ning ta sai rõõmsalt haidega vees supelda. Naine selgitas, et kohalik mees soovitas tal parema foto saamiseks selili vees lebada, mida Zarutskie kohe ka tegi.

Umbes viis sekundit pärast selili lamamist hammustas teda käsivarrest hai, kes tiris naise mõneks sekundiks vee alla. «Oli selline tunne, nagu 15 inimest pigistaks mu kätt väga väga kõvasti,» kirjeldas ta.

Pärast haiga maadlemist sai naine oma hammustushaavadega käe ühes tükis tagasi ning tuli kiirelt veest välja, et vältida vere lõhnaga rohkemate haide ligimeelitamist.

Pärast seda kiirustas ta koheselt Staniel Cays asuvasse kliinikusse, kus ta sai esmaabi. Kuna hai hammustusel on suur tõenäolisus põletikuliseks minna jättis Zarutskie oma puhkuse katki ning lendas juba järgmisel päeval tagasi Floridasse, et paremat arstiabi saada. Arstid määrasid talle antibiootikumide kuuri ning kuna tema käsivarres on endiselt hai hammaste tükke, võib vajalikuks osutuda ka operatsioon.