Reis 1397. aastasse: lahke Iraan võõrutab nutisõltuvusest

Alustame sellest, et Iraan ei ole Iraak ning et mitte üheski Lähis-Ida riigis ei ole ma end veel nii turvaliselt tundnud kui Iraanis. Tänaval liikudes ei tundnud me kordagi ohtu. Sellegi poolest tuleks enne Iraani sõitmist endale mõned asjad selgeks teha, et mitte eksida normide ja tavade vastu.