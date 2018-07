Selles Euroopa väikeriigis on maailma kõrgeim oodatav eluiga

Keskmine monacolane elab CIA Factbooki andmetel 89,4-aastaseks, mis on tervelt 12,5 aastat rohkem keskmise eestlase elueast.

Lisaks kõrgeimale elueale on Monaco ka maailma kõige rikkam riik, nimelt kirjutab curiosity.com, et iga kolmas monacolane on miljonär. Kohalike elanike jõukus tuleb arvatavasti kahest allikast.