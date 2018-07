10 põhjust, miks puhkus Tallinnas veeta

Tallinna ajaloolises südames võib kulgeda koos turistivooluga mööda peatänavaid, aga võib otsida ka varjatumaid paiku: sisehoovid, kõrvaltänavad ja peidetumad vaateplatvormid on isegi vahvamad kui need kohad, mida tavaliselt külastatakse.

Vihmahoogude ajal saab varjuda muuseumidesse, mida vanalinn on tihedalt täis pikitud. Näiteks Tervishoiumuuseumis on hariv suhkruteemaline näitus, Loodusmuuseumis saab virtutaalreaalsusprillidega ujuda koos ürgmere kaladega ja Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones tutvuda esimese vabariigi aegse piduliku rõivamoega.

Kiek in de Köki nimelises kaitsetornis on paljud käinud, aga torni alt avanevates maa-alustes käikudes mitte. Tegu on salapärase ja põneva ajalooretkega, mida saab ette võtta koos Linnamuuseumi giidiga (aeg tuleb eelnevalt kokku leppida). Kuna maa-all on ka suvel külm, võiks sooja jaki kaasa võtta.