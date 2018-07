Muret tekitav uuring: Itaalia liivarandades on mitu tuhat tonni mikroplasti

Pisa Ülikooli tööstusliku keemia osakond analüüsis Itaalia lääneosa randadesse suubuvate jõgede Arno ja Serchio vett ja ning eri piirkondade rannaliiva, kirjutas The Local.

Uuringu tulemused paljastasid suure hulga keskkondlikku ohtu: mõnes piirkonnas näitasid analüüsid 5–10-grammilist mikroplastmassi sisaldust liiva pealispinna all. Sellest tulenevalt usuvad teadlased, et Itaalia randades leidub suisa tuhandeid tonne mikroplasti.

Teadlased uurisid plastiosakesi, mis on väiksema kui kahemillimeetrise läbimõõduga ning mille oli kaldale uhunud peamiselt meri.

Uuringu peamise tegija, professor Valter Castelvetro sõnul näitab nende uurimus seda, et keskkonnareostus on laialdane ning seda leidub peaaegu igal pool, ka aladel, kus turistid armastavad ujumas käia.

«Üks peamisi mikroplasti riske on see, et osakesed koguvad enda külge ülimürgiseid aineid nagu pestitsiide ja polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke,» lisas Castelvetro.