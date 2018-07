Mont Blanc suleti ülerahvastatuse tõttu osaliselt külastajatele

Euroopa kõrgeim tipp, 4810 meetri kõrgune Mont Blanc on suvehooajal külastajate seas eriti populaarne, mistõttu olid Prantsuse võimud sunnitud ligipääsu mäele osaliselt sulgema, kirjutas Daily Mail.

Ametnike sõnul on ülerahvastatus seadnud ohtu nii turvalisuse kui tekitanud reostust, mistõttu on tegemist «tõsiste riskidega avalikule korrale». Seepärast lubatakse vähemalt nädala aja jooksul nüüd «kuninglikule» rajale vaid neid, kel on eelnevalt tehtud broneering Gouteri nimelises ööbimispaigas.