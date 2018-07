Jultunud turistid käisid Auschwitzi koonduslaagris vargil

Koondulsaagrit külastanud paarike märkas, et ungarlased pistavad Auschwitz II-Birkenau alal krematooriumi ehitusmaterjalide kive taskusse ning teatasid sellest koheselt muuseumi turvatöötajaid. Politsei saabus minutite jooksul ning arreteeris turistid.

«Nad ütlesid, et soovisid vaid koju suveniiri kaasa võtta ning polnud teadlikud oma teo tagajärgedest,» sõnas kohalik politseinik Mateusz Drwal.

Muuseumis on selgelt kirjas, et endisest koonduslaagrist esemete kaasa võtmine on rangelt keelatud.