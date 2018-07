Maailmaränduri päevik: avastasin alles külma saabudes, et jakk varastati mul ka ära

Päev oli päikseline ja tuul ka valdavalt meie poolt. Sõita oli lausa lust. Kuskil järve ääres olid ka piknikulauad püsti pandud, nii et otsustasin seal väikse lõuna teha. Varsti saabus ka Guy ja nii see lõuna päris pikale veniski.

Järgmiseks päevaks lubas vihma, äikest ja vastutuult. Kuna see polnud just kuigi ahvatlev, otsustasin veel ühe päeva Ignances veeta. Jen arvas sama ja jäi minuga kämpingusse. Robert ja Guy aga vurasid edasi järgmise küla poole.

Hakkasime jõudma Thunder Bay lähedusse, selle piirkonna suurimasse linna. See on kui Kesk-Kanada pudelikael, kuna kõik läänest itta liikuvad ratturid peavad siit läbi minema. Kella seitsme ajal jõudsin Kakabeka Fallsi, kus rõõmus Guy mind juba ees ootas.

Läksime jälle Guyga lahku, kuna ta suundus kuhugi eemalolevasse kämpingusse. Mind enne natuke hoiatati Thunder Bay eest, et seal tuleb kindlasti asjadel väga silma peal hoida ja pimedas mitte välja kondama minna. Kõik see ratta varguse lugu on mind niigi paranoiliseks muutnud, nii et natuke põdesin. Panin ratta kahe lukuga siseruumi kinni ja lootsin parimat. Õnneks möödus öö siiski rahulikult ja midagi ei juhtunud.