Finnair katsetab teenust, kus reisija ei pea pagasit lennujaama vedamagi

Finnairi uue tugiteenuse eesmärk on muuta kliendikogemus Londonist reisides mugavamaks läbi selle, et võimaldab pagasi ära anda koduukselt või hotellitoast. Pagas viiakse Finnairi poolt lennujaama ning registreeritakse soovitud lennule.

Kliendid, kes on Finnairi lennule registreerunud internetis, saavad lasta pagasi mõni tund enne väljalendu oma Londoni aadressilt üles korjata. See tähendab, et reisijad saavad minna otse turvakontrolli, pardalemineku protsess on mugavam ja reis kulgeb sujuvamalt, kuna pagas jõuab otse lõppsihtkoha.