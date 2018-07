Southwest Airlines kaotab turvalisuse kaalutlusel pardalt pähklid

Maapähklid on suisa ikoonilised lennusnäkid, kuid allergikute tõttu pole nende serveerimine enam võimalik, mistõttu loobus nendest turvalisuse kaalutlustel lõpuks ka Southwest Airlines kirjutas Travel+Leisure.

Southwest Airlines on pakkunud pardal maapähkleid alates lennufirma algusaegadest 1970-ndatel ning pähklitest sai kiirelt osa ettevõtte brändist. Maapähkleid kasutati aastaid lennufirma turunduses ning nende pakkumine pardal on Southwest Airlinesi jaoks olnud tõeliselt oluline. Kuna aga allergikuid tekib üha rohkem, ei saa ka see lennufirma maapähkleid enda pardal pakutavate vahepalade hulka jätta.