Nordica reisijate arv on taas kasvanud

«Suviste lendude täituvus on väga hea. Uued suveliinid Makedooniasse ja Rumeeniasse on võitnud eestlaste seas suure populaarsuse. Väga hästi on vastu võetud ka aprillis avatud Kopenhaageni liin,» ütles Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo.