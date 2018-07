Kaaspiloot suitsetas kokpitis ja seadis reisijate elu ohtu

See liigutus põhjutas lennuki süsteemis häire ning automaatselt langesid alla hapnikumaskid. See omakorda sundis piloote kiirelt laskuma, tervelt kuus kilomeetrit vähem kui üheksa minuti jooksul, et õhurõhku kabiinis taastada.

«Ma ei mõelnud sellest siis väga palju— me ei teadnud mis toimub ja tundus, et lennusaatjad ka mitte,» rääkis lennukis olnud reisija Hoby Sun. Ta lisas, et ta ei saanud küll füüsiliselt viga, aga psüühiline mõju on endiselt tunda. «Kui sulgen silmad, näen endiselt hapnikumaske enda ees rippumas,» sõnas reisija.