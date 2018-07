Nordica otsib salongipersonali: üle 180cm inimesed tööd ei saa

Nordica tööpakkumise põhjal võivad üle 180 sentimeetri pikkused, ujumisoskuseta või tätoveeringutega inimesed lennuki salongis töötamisest ainult unistada. Kui 181 sentimeetrit pika tööotsija jaoks võib selline reegel tunduda ülekohtusena, siis tegelikult on sellistel nõudmistel väga loogilised põhjused.

Pikkuselimiit

Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo selgitas, et pikemat kui 180 sentimeetrist inimest ei võeta tööle lihtsalt tema enda mugavuse huvides. «Pardateenindaja peab seal liikuma ja kui tal on pea laes või ta peab end kogu aeg küürus hoidma, siis see mõjub tema tervisele,» sõnas Uibo.

Ta lisas, et seatud piirang oleneb kindlasti ka lennukist, aga need millega Nordica lendab on CRJ lennukid, mis on nii-öelda regionaallendudeks ehitatud lennukid, lennukaugusega maksimaalselt kolm kuni kolm ja pool tundi. Nendes lennukites on pigematel inimestel töötamine lihtsalt ebamugav.

«Reisijatel pikkuselimiiti ei ole, kõik on oodatud,» täpsustas Uibo.

Tätoveeringud nähtavatel kehaosadel

Lisaks pikkuse piirangule ei tohi salongipersonalil olla ka nähtavaid tätoveeringuid. Kui mõned lennufirmad nagu Singapur Airlines ja Qatar Airways ei luba oma töötajatele ühtegi tätoveeringut, siis Nordica piirang laieneb vaid nähtaval kehaosadel olevatele tätoveeringutele.

Uibo sõnul on see reegel seotud pigem siiski ettevõtte kuvandiga. «Igal teenindusettevõttel on õigus valida oma ettevõtet esindama inimesi, kes lähevad kokku nende kuvandiga,» selgitas ta.

Mõnes mootorratturite pubis on tema sõnul väga okei, kui töötajal on nägu üleni tätoveeritud, kuna see läheb kokku nende ettevõtte kultuuriga ja on väga tore. Nordica puhul ei tohi tätoveering olla aga vaid nähtavatel kohtadel, «võib-olla jala peal väike asi võib olla,» lisas Uibo.

Ujumisoskus

Ujumisoskus on väga vajalik nõudmine aga turvakaalutustel, kuna Uibo sõnul peab salongipersonal valmis olema igasugusteks eriolukordadeks.

«Pardateenindaja ei ole mitte ainult kohvivalaja, vaid ta võib teinekord olla ka sinu elupäästja ja ta peab olema selleks valmis,» selgitas Uibo. Ta lisas, et kohvivalamise pool on kõige väiksem, aga reisija jaoks sellegipoolest kõige nähtavam osa.