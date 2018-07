Obama reisib Aafrikasse: olen tihti sealsest kirjandusest inspiratsiooni ammutanud

Obama kirjutas, et reisib sel nädalal esimest korda taas Aafrikasse pärast presidendiameti mahapanekut. Ta nimetab Aafrikat imelise mitmekesisusega mandriks, kus on rikkalik kultuur ning märkimisväärsed lood.

«Olen tihti Aafrika erakordsest kirjanduslikust traditsioonist inspiratsiooni ammutanud,» kirjutas Obama. Ta lisas, et samal ajal kui ta reisiks valmistub, on ta pannud kokku nimekirja maailma avardavatest raamatutest, kelle autorite hulgas on ka mitmeid Aafrika kirjanikke, «kes valgustavad meie maailma võimsal ja unikaalsel moel».