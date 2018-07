Trumpi ja Putini kohtumine tõstis Helsingi hotellihinnad lakke

Kohtumise eel on mitmed Helsingi nelja- ja viietärnihotellid oma hinnad kahekordistanud, samal ajal kui väiksemad hotellid on olnud sunnitud hoopis hindu langetama, kirjutas Yle.

Kuigi majutushinnad on olnud Putini ja Trumpi tuleku tõttu kõikuvad, oli suurimat hinnatõusu märgata just möödunud nädalal. Mitmed populaarsed luksushotellid on tõstnud hinnad 550 euroni öö kohta ning kõige suurem summa tuleb välja käia päev enne kohtumist Helsingis ööbida soovides.