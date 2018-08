Sri Lanka reisikiri: paradiisil on hind ja külaliselt kooritakse seitse nahka

Päeva viimane sihtkoht, Sigryja kalju, üks Sri Lanka kõige menukamatest atraktsioonidest, mõjus väärikalt juba siis, kui parkimisplatsil autost välja astusime. Sigrya kalju on ennemuistsetel aegadel olnud kuulus ja jõukas kindlus-kuningriik. Sileda maa seest 200 meetrit taeva poole sirutav suur järskude servadega, kuid lapiku seljaga atraktsiooni hiilgusest on järele jäänud vaid käputäis hiilgeaegu meenutavaid seinamaale ja kaks restaureerimisjärgus lõvikuju. Külastajate massi sellised pisiasjad ei peata.

«Mis mulje Sri Lanka üleüldiselt on jätnud?» uuris mees edasi. Kõikvõimalikest koorimise katsetest hellaks muutunud, ei kavatsenudki ma tõde enda teada jätta: «maa ise on ilus, mis aga üldsegi ei meeldi on see, et mind igal sammul lüpsta üritatakse.» Jutu värvikamaks muutmiseks vajalikest näidetest mõistagi puudus ei tulnud. Tema teadis ja mina teadsin. Nõusoleku märgiks mees vaid kuulas, noogutas, muigas ja vaikis. Mis muud tal üle jäigi.