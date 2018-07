Tai poisse vangistanud koopast saab turismiatraktsioon

Nüüd kui poisid on päästetud ja otsingud lõppenud, plaanib Tai rahvusparkide, metsiku looduse ja taimede kaitse amet Tham Luangi koobast taastama hakata, kirjutas Lonely Planet.

Poiste otsingute käigus puuriti koopaseintesse auke ning nii koobas kui ka seda ümbritsev loodus sai päästeoperatsiooni käigus kahjustada. Lisaks taastustöödele plaanitakse piirkond välja ehitada rahvuspargiks, samuti tuleb koopa juurde muuseum, mis selgitab lähemalt poiste ja treeneri lõksu jäämist ja päästmist. Kohalikud võimud usuvad, et koopast saab üks suuremaid turismiatraktsioone Tais.

Möödunud nädalal ütles Tai peaminister Prayut Chan-o-cha, et koobas saab «tõenäoliselt kuulsaks nii riigisiseselt kui ka üle maailma.» Samuti kinnitas Chan-o-cha, et töötatakse selle nimel, et koobast turvalisemaks muuta ning turiste ohtudest teadlikumaks muuta.